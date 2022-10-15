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Автомагистраль Баку-Газах затоплена, МЧС участвует в ликвидации аварии на водопроводе

Автомагистраль Баку-Газах затоплена, МЧС участвует в ликвидации аварии на водопроводе В поселке Локбатан Гарадагского района затопило автомагистраль.
Происшествия
15 октября 2022 г. 10:02
Автомагистраль Баку-Газах затоплена, МЧС участвует в ликвидации аварии на водопроводе

В результате аварии на водопроводе Кура-Баку на территории Гарадагского района прилегающие территории, в том числе автомагистраль Баку-Газах были затоплены.

Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, на место аварии привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска для принятия мер по откачке воды, а при необходимости эвакуации и других мер безопасности.

МЧС, Главное управление дорожной полиции МВД и ОАО "Азерсу" принимают меры для полного восстановления движения по автомагистрали Баку-Газах.

09:29

На магистральном водопроводе Кура-Баку произошла авария, в результате которой автомагистраль Баку-Газах затопило водой.

Об этом Report сообщили в ОАО "Азерсу".

Сообщается, что в результате произошедшей ночью аварии на магистральном водопроводе Кура-Баку (в Гарадагском районе близ газоперерабатывающего завода), обеспечивающем водой город Баку, были затоплены прилегающие территории, в том числе автомагистраль Баку-Газах.

"Руководство ОАО "Азерсу" находится на территории. На место аварии привлечены спецтехника, машины и механизмы, насосы для откачки воды, аварийные бригады. Принимаются необходимые меры", - сообщили в ОАО "Азерсу".

09:11

В поселке Локбатан Гарадагского района затопило автомагистраль.

Как передает Report, из-за ЧП на дороге затруднено движение транспорта.

В настоящее время сотрудники дорожной полиции принимают меры по устранению затора.

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Версия на азербайджанском языке Su kəmərində qəza: Bakı-Qazax avtomagistralını su basıb, əraziyə Mülki müdafiə qoşunları cəlb olunub - FOTO - YENİLƏNİB-4

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