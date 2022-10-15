Автомагистраль Баку-Газах затоплена, МЧС участвует в ликвидации аварии на водопроводе

В поселке Локбатан Гарадагского района затопило автомагистраль.

В результате аварии на водопроводе Кура-Баку на территории Гарадагского района прилегающие территории, в том числе автомагистраль Баку-Газах были затоплены.

Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, на место аварии привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска для принятия мер по откачке воды, а при необходимости эвакуации и других мер безопасности.

МЧС, Главное управление дорожной полиции МВД и ОАО "Азерсу" принимают меры для полного восстановления движения по автомагистрали Баку-Газах.

09:29

На магистральном водопроводе Кура-Баку произошла авария, в результате которой автомагистраль Баку-Газах затопило водой.



Об этом Report сообщили в ОАО "Азерсу".



Сообщается, что в результате произошедшей ночью аварии на магистральном водопроводе Кура-Баку (в Гарадагском районе близ газоперерабатывающего завода), обеспечивающем водой город Баку, были затоплены прилегающие территории, в том числе автомагистраль Баку-Газах.



"Руководство ОАО "Азерсу" находится на территории. На место аварии привлечены спецтехника, машины и механизмы, насосы для откачки воды, аварийные бригады. Принимаются необходимые меры", - сообщили в ОАО "Азерсу".

09:11

В поселке Локбатан Гарадагского района затопило автомагистраль.

Как передает Report , из-за ЧП на дороге затруднено движение транспорта.

В настоящее время сотрудники дорожной полиции принимают меры по устранению затора.