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В поселке Кешля обнаружены боеприпасы

В поселке Кешля обнаружены боеприпасы В поселке Кешля Низаминского района Баку были обнаружены боеприпасы.
Происшествия
30 июня 2024 г. 11:38
В поселке Кешля обнаружены боеприпасы

В поселке Кешля Низаминского района Баку обнаружены боеприпасы.

Об этом Report сообщает со ссылкой на МЧС.

Согласно информации, к месту происшествия была привлечена мобильная группа разминирования Службы спасения особого риска МЧС.

Территория была оцеплена совместно с сотрудниками правоохранительных органов, приняты необходимые меры безопасности. При осмотре участка были обнаружены 1 ручная граната, 1 запал УЗРГМ, 192 патрона 7,62 ЛПС (Легкая Пуля со Стальным сердечником - ред.), 74 патрона 7,62-мм ПС, 166 патронов 5,45-мм ПС и 2 магазина к автомату Калашникова.

Боеприпасы были вывезены с территории для дальнейшей утилизации.

Других опасных или подозрительных предметов на прилегающей территории обнаружено не было.

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