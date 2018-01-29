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    В поселке Кешля автомобиль сбил переходившего дорогу парня

    Зачинщиком происшествия стал водитель автомобиля марки Hyundai

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В Низаминском районе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек.

    Как сообщает Report, в поселке Кешля переходившего дорогу Эльшана Эльшан оглу Салимова 1998 г.р. сбил автомобиль марки Hyundai.

    Пострадавший при помощи водителя автомобиля был доставлен в больницу. По информации врачей, ввиду средне-тяжелого состояния больного, он был помещен в реанимационное отделение больницы.

    По факту в Низаминском районном управлении полиции ведется расследование.

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