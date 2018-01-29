В поселке Кешля автомобиль сбил переходившего дорогу парня

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В Низаминском районе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек.
Как сообщает Report, в поселке Кешля переходившего дорогу Эльшана Эльшан оглу Салимова 1998 г.р. сбил автомобиль марки Hyundai.
Пострадавший при помощи водителя автомобиля был доставлен в больницу. По информации врачей, ввиду средне-тяжелого состояния больного, он был помещен в реанимационное отделение больницы.
По факту в Низаминском районном управлении полиции ведется расследование.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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