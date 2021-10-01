В поселке Говсан обнаружен снаряд

На "горячую линию" 112 МЧС поступила информация об обнаружении взрывоопасного предмета на территории поселка Говсан Сураханского района города Баку.

На "горячую линию" 112 МЧС поступила информация об обнаружении взрывоопасного предмета на территории поселка Говсан Сураханского района города Баку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На указанное место была привлечена группа пиротехников из Службы спасения особого риска МЧС.

Сотрудники МЧС совместно с представителями правоохранительных органов отвели находящихся на территории людей на безопасное расстояние и ограничили доступ посторонних лиц на территорию. При осмотре территории пиротехники обнаружили и изъяли 76-миллиметровый снаряд.

При повторном осмотре территории других подозрительных или опасных предметов обнаружено не было.