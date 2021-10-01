В поселке Говсан обнаружен снаряд

На "горячую линию" 112 МЧС поступила информация об обнаружении взрывоопасного предмета на территории поселка Говсан Сураханского района города Баку.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
На указанное место была привлечена группа пиротехников из Службы спасения особого риска МЧС.
Сотрудники МЧС совместно с представителями правоохранительных органов отвели находящихся на территории людей на безопасное расстояние и ограничили доступ посторонних лиц на территорию. При осмотре территории пиротехники обнаружили и изъяли 76-миллиметровый снаряд.
При повторном осмотре территории других подозрительных или опасных предметов обнаружено не было.