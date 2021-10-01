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В поселке Говсан обнаружен снаряд

В поселке Говсан обнаружен снаряд На "горячую линию" 112 МЧС поступила информация об обнаружении взрывоопасного предмета на территории поселка Говсан Сураханского района города Баку.
Происшествия
1 октября 2021 г. 18:42
В поселке Говсан обнаружен снаряд

На "горячую линию" 112 МЧС поступила информация об обнаружении взрывоопасного предмета на территории поселка Говсан Сураханского района города Баку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На указанное место была привлечена группа пиротехников из Службы спасения особого риска МЧС.

Сотрудники МЧС совместно с представителями правоохранительных органов отвели находящихся на территории людей на безопасное расстояние и ограничили доступ посторонних лиц на территорию. При осмотре территории пиротехники обнаружили и изъяли 76-миллиметровый снаряд.

При повторном осмотре территории других подозрительных или опасных предметов обнаружено не было.

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