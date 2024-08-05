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В поселке Гобу задержан подозреваемый в убийстве своего соседа

В поселке Гобу задержан подозреваемый в убийстве своего соседа В поселке Гобу Гарадагского района задержан 34-летний мужчина, подозреваемый в убийстве своего соседа.
Происшествия
5 августа 2024 г. 07:34
В поселке Гобу задержан подозреваемый в убийстве своего соседа

В поселке Гобу Гарадагского района задержан 34-летний мужчина, подозреваемый в убийстве своего соседа.

Об этом сообщили Report в пресс-службе районной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что 4 августа в Гарадагскую районную прокуратуру поступила информация об убийстве в поселке Гобу района Бахруза Мамедова, 1989 года рождения.

В рамках расследования возникли обоснованные подозрения в том, что Нахид Гасанов, 1990 года рождения, совершил умышленное убийство своего соседа Б.Мамедова, нанеся ему колото-резаное ранение во время спора между ними на почве личных отношений.

По факту в Гарадагской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана, Н.Гасанов задержан в качестве подозреваемого.

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Версия на азербайджанском языке Qobuda qonşusunu öldürməkdə şübhəli bilnən şəxs saxlanılıb

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