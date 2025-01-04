В поселке Гарачухур автомобиль насмерть сбил пешехода

В поселке Гарачухур Сураханского района Баку автомобиль сбил насмерть пешехода.
Как сообщает Report, ДТП произошло 2 января около 21:00.
Водитель автомобиля марки Opel Vectra Тапдыг Ализаде сбил переходившую дорогу 46-летнюю Эльнару Рзаеву. Пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Азербайджана.
Следственные мероприятия продолжаются.