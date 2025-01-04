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В поселке Гарачухур автомобиль насмерть сбил пешехода

В поселке Гарачухур автомобиль насмерть сбил пешехода В поселке Гарачухур Сураханского района Баку автомобиль сбил насмерть пешехода.
Происшествия
4 января 2025 г. 14:10
В поселке Гарачухур автомобиль насмерть сбил пешехода

В поселке Гарачухур Сураханского района Баку автомобиль сбил насмерть пешехода.

Как сообщает Report, ДТП произошло 2 января около 21:00.

Водитель автомобиля марки Opel Vectra Тапдыг Ализаде сбил переходившую дорогу 46-летнюю Эльнару Рзаеву. Пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Азербайджана.

Следственные мероприятия продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Qaraçuxurda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

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