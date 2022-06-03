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В поселке Гаджи Зейналабдин обнаружен снаряд

В поселке Гаджи Зейналабдин обнаружен снаряд В городе Сумгайыт в поселке Гаджи Зейналабдин обнаружен снаряд.
Происшествия
3 июня 2022 г. 12:57
В поселке Гаджи Зейналабдин обнаружен снаряд

В городе Сумгайыт в поселке Гаджи Зейналабдин обнаружен снаряд.

Об этом Report сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что на "горячую линию - 112" МЧС поступила информация об обнаружении боеприпаса в поселке Гаджи Зейналабдин в городе Сумгайыт.

В связи с информацией на место происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что найденный боеприпас – это один 122-миллиметровый пушечный снаряд ОФ-462.

Боеприпас был изъят специалистами оперативной группы и вывезен с территории для обезвреживания. В ходе дополнительного осмотра на месте происшествия и прилегающей к нему территории никаких других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHacı Zeynalabdin qəsəbəsində top mərmisi tapılıb

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