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В поселке Джейранбатан Абшеронского района произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие

В поселке Джейранбатан Абшеронского района произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие В поселке Джейранбатан Абшеронского района произошел взрыв в жилом доме.
Происшествия
10 декабря 2023 г. 11:16
В поселке Джейранбатан Абшеронского района произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие

В поселке Джейранбатан Абшеронского района произошел взрыв в жилом доме.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В связи с полученной информацией на место незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС Абшеронского района.

Было установлено, что на балконе трехкомнатной квартиры общей площадью 47 м², расположенной на 4-м этаже пятиэтажного жилого дома, по предварительной версии произошел взрыв в результате утечки бытового газа. Взрыв не привел к возгоранию.

Во время инцидента были смещены оконные рамы балкона, разбиты окна в 2 комнатах.

В результате происшествия пострадала собственница квартиры Ибадова Людмила Викторовна (1953 г. р.).

Сотрудники МЧС приняли соответствующие меры безопасности на территории.

Проводится расследование инцидента.

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