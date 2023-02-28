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В поселке Бузовна снесена незаконная постройка

В поселке Бузовна снесена незаконная постройка Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) были выявлены факты незаконного строительства с нарушением нормативной документации по противопожарной безопасности в жилом массиве в поселке Бузовна и по улице Наримана Алиева в Хазарском районе Баку.
Происшествия
28 февраля 2023 г. 16:46
В поселке Бузовна снесена незаконная постройка

Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) были выявлены факты незаконного строительства с нарушением нормативной документации по противопожарной безопасности в жилом массиве в поселке Бузовна и по улице Наримана Алиева в Хазарском районе Баку.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Было отмечено, что в результате совместных мер Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве и Госслужбы пожарного надзора было предотвращено строительство незаконных построек, объекты были снесены.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBuzovnada qanunsuz tikili sökülüb

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