В поселке Бузовна снесена незаконная постройка

Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) были выявлены факты незаконного строительства с нарушением нормативной документации по противопожарной безопасности в жилом массиве в поселке Бузовна и по улице Наримана Алиева в Хазарском районе Баку.

Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) были выявлены факты незаконного строительства с нарушением нормативной документации по противопожарной безопасности в жилом массиве в поселке Бузовна и по улице Наримана Алиева в Хазарском районе Баку.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Было отмечено, что в результате совместных мер Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве и Госслужбы пожарного надзора было предотвращено строительство незаконных построек, объекты были снесены.