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В поселке Бина снесены незаконные постройки

В поселке Бина снесены незаконные постройки 11:13
Происшествия
7 декабря 2024 г. 12:07
В поселке Бина снесены незаконные постройки

В поселке Бина Сураханского района Баку снесены незаконно возведенные строения.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В ведомстве отметили, что Исполнительная власть Сураханского района выявила факты незаконного строительства в поселке и обратилась в МЧС для принятия мер.

В результате совместных действий Государственного агентства по надзору за безопасностью строительства при МЧС и представителей Исполнительной власти, незаконные постройки были снесены.

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