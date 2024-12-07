В поселке Бина снесены незаконные постройки

11:13

В поселке Бина Сураханского района Баку снесены незаконно возведенные строения.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В ведомстве отметили, что Исполнительная власть Сураханского района выявила факты незаконного строительства в поселке и обратилась в МЧС для принятия мер.

В результате совместных действий Государственного агентства по надзору за безопасностью строительства при МЧС и представителей Исполнительной власти, незаконные постройки были снесены.