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    В поселке Бакиханов 3-летняя девочка погибла под колесами грузовика

    В какой-то момент девочка вырвалась из рук матери и внезапно выбежала на дорогу

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку трагически погибла малолетняя девочка. Инцидент произошел в поселке Бакиханов, когда 3-летняя Гасанова Мунаввар Гасан гызы шла по обочине дороги рядом с матерью. 

    Однако в какой-то момент девочка внезапно вырвалась из рук матери и выбежала на дорогу. В это время грузовик марки MAN для уборки мусора, двигаясь задним ходом переехал девочку. От полученных травм ребенок скончался на месте. В связи с фактом в Управлении полиции Сабунчинского района начато расследование. 

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