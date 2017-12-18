В поселке Бакиханов 3-летняя девочка погибла под колесами грузовика

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку трагически погибла малолетняя девочка. Инцидент произошел в поселке Бакиханов, когда 3-летняя Гасанова Мунаввар Гасан гызы шла по обочине дороги рядом с матерью.

Однако в какой-то момент девочка внезапно вырвалась из рук матери и выбежала на дорогу. В это время грузовик марки MAN для уборки мусора, двигаясь задним ходом переехал девочку. От полученных травм ребенок скончался на месте. В связи с фактом в Управлении полиции Сабунчинского района начато расследование.