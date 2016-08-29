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    В поселке Алят произошло ДТП, погиб пешеход

    По факту ведется расследование

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В Гарадагском районе произошло ДТП с летальным исходом.

    Как сообщает Report, данную информацию распространила пресс-служба министерства внутренних дел Азербайджана.

    28 августа в 11 часов в поселке Алят Гарадагского района житель Саатлинского района Афган Мустафаев за рулем автомобиля "ВАЗ-21154" сбил переходящего дорогу Алиагу Мамедова. От полученных травм пешеход погиб на месте происшествия.

    По факту в Главном следственном управлении ведется расследование. 

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