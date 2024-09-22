МВД: Начато расследование по факту массовой драки, произошедшей в поселке Ахмедлы

В поселке Ахмедлы Хатаинского района столицы произошла массовая драка.

Начато расследование по факту массовой драки, произошедшей в поселке Ахмедлы Хатаинского района Баку.

Об этом Report сообщили в Пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.

Отмечается, что сотрудники полиции осведомлены о происшествии:

"В местном полицейском управлении начато расследование. Дополнительная информация будет предоставлена позже".

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В поселке Ахмедлы Хатаинского района столицы произошла массовая драка.

Об этом Report сообщает со ссылкой на очевидцев инцидента.

По информации, причиной драки стал недавно завершившийся футбольный матч между "Фенербахче" и "Галатасараем". После окончания игры возник спор между фанатами обоих клубов, который перерос в драку. Конфликт был прекращен после вмешательства полиции.

Сообщается, что несколько человек были задержаны в связи с инцидентом.