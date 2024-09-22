МВД: Начато расследование по факту массовой драки, произошедшей в поселке Ахмедлы

Начато расследование по факту массовой драки, произошедшей в поселке Ахмедлы Хатаинского района Баку.
Об этом
Отмечается, что сотрудники полиции осведомлены о происшествии:
"В местном полицейском управлении начато расследование. Дополнительная информация будет предоставлена позже".
В поселке Ахмедлы Хатаинского района столицы произошла массовая драка.
Об этом Report сообщает со ссылкой на очевидцев инцидента.
По информации, причиной драки стал недавно завершившийся футбольный матч между "Фенербахче" и "Галатасараем". После окончания игры возник спор между фанатами обоих клубов, который перерос в драку. Конфликт был прекращен после вмешательства полиции.
Сообщается, что несколько человек были задержаны в связи с инцидентом.