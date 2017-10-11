 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В поселке Ахмедлы автомобиль сбил девушку, ее состояние тяжелое

    ДТП произошло вчера© Foto: Report.az

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Вчера в Хатаинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пешеход.

    Как сообщает Report, происшествие было зарегистрировано в поселке Ахмедлы на улице Джамшида Нахчыванского.

    24-летнюю Нигяр Натиг гызы Гусейнову, переходившую дорогу на не предусмотренном для пешеходов участке дороги, сбил легковой автомобиль, личность водителя неизвестна. Получившую тяжелую черепно-мозговую травму Н. Гусейнову водитель доставил в больницу. Ввиду тяжелого состояния пострадавшей врачи поместили ее в реанимационное отделение.

    По предварительным данным, причиной аварии стала безответственность пешехода.

    Факт расследуют сотрудники Хатаинского районного управления полиции. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi