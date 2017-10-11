В поселке Ахмедлы автомобиль сбил девушку, ее состояние тяжелое

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Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Вчера в Хатаинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пешеход.

Как сообщает Report, происшествие было зарегистрировано в поселке Ахмедлы на улице Джамшида Нахчыванского.

24-летнюю Нигяр Натиг гызы Гусейнову, переходившую дорогу на не предусмотренном для пешеходов участке дороги, сбил легковой автомобиль, личность водителя неизвестна. Получившую тяжелую черепно-мозговую травму Н. Гусейнову водитель доставил в больницу. Ввиду тяжелого состояния пострадавшей врачи поместили ее в реанимационное отделение.

По предварительным данным, причиной аварии стала безответственность пешехода.

Факт расследуют сотрудники Хатаинского районного управления полиции.