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В поселках Нардаран и Бакиханова проведена операция, задержаны 75 человек

В поселках Нардаран и Бакиханова проведена операция, задержаны 75 человек В мае Сабунчинском районе столицы задержаны 75 человек, организовавших незаконный оборот наркотиков.
Происшествия
5 июня 2023 г. 15:09
В поселках Нардаран и Бакиханова проведена операция, задержаны 75 человек

В мае Сабунчинском районе столицы задержаны 75 человек, организовавших незаконный оборот наркотиков.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками управления полиции Сабунчинского района задержали Мирзадаша Джалилова, занимавшегося выращиванием наркосодержащих растений в поселке Нардаран. Во время осмотра двора дома, где он жил, было обнаружено 97 культивированных кустов конопли, а также 2,2 кг марихуаны.

В ходе очередной операции, проведенной сотрудниками подразделения в поселке Бакиханова, был задержан ранее судимый Вугар Рагимов, занимавшийся продажей наркотиков, при личном обыске и осмотре его дома было обнаружено 2,5 кг марихуаны.

"С начала года из незаконного оборота изъято в общей сложности 45 килограммов наркотических средств различного свойства. В течение мая на территории района сотрудники отдела по борьбе с наркотиками управления полиции Сабунчинского района задержали 75 человек, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков. В отношении каждого из этих лиц в следственном отделе Управления возбуждены уголовные дела. Мероприятия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков продолжаются", - отметили в пресс-службе МВД.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNardaran və Bakıxanovda əməliyyat keçirilib, 75 nəfər saxlanılıb

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