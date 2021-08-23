В поселении позднего неолита "Лелетепе" обнаружены новые артефакты

Ведущий научный сотрудник отдела “Энеолит и археология раннего бронзового века” Института археологии и этнографии НАНА, доктор исторических наук Хагани Алмамедов рассказал о предварительных результатах археологических раскопок, проведенных “Карабахской не

Ведущий научный сотрудник отдела “Энеолит и археология раннего бронзового века” Института археологии и этнографии НАНА, доктор исторических наук Хагани Алмамедов рассказал о предварительных результатах археологических раскопок, проведенных “Карабахской неолито-энеолитической экспедицией" на территории поселения Лелетепе, расположенного на административной территории села Горадиз Физулинского района.

Как сообщили Report в Институте археологии и этнографии, в ходе раскопок, проводившихся на четырех участках площадью 16 квадратных метров каждый, были обнаружены стена двора и руины трех строений овальной, круглой и прямоугольной форм, датируемые первой половиной VI тысячелетия до нашей эры. В центральной части расположена платформа типа культового сооружения зиккурат (sigkuratu — “горная вершина”) — многоэтажно-ступенчатый храм, характерный для шумерской, ассирийской, вавилонской и эламской архитектуры в Древней Месопотамии и Эламе. Зиккурат построен из кирпича-сырца и имеет коническую структуру. К югу от него расположено круглое по форме здание диаметром 3,3 метра и высотой 1,5-2 метра, предназначенное для проживания. Археологами были обнаружены два кувшина, орудия из камня и кости. Под руинами строения найден скелет ребенка.

Примечательной особенностью памятника является захоронение. Так, впервые именно в поселение Лелетепе обнаружен неолитический могильник на Южном Кавказе. Несмотря на то, что во многих задействованных в исследовании неолитических памятниках Южного Кавказа были обнаружены отдельные человеческие захоронения и массовое захоронение в одной могиле (Ментештепе, Товузский район), впервые обнаружен могильник, где совершались определенные ритуалы. Было расчищено примерно 8 кв.м. захоронения, обнаружены 8 могил, в которых археологами были найдены 14 скелетов, 7 из которых, предположительно, принадлежали младенцам (до года), 3-подросткам и 4-взрослым людям. Скелеты были обнаружены в специальной погребальной камере овальной формы. Людей хоронили как по одиночке, так и вплотную друг к другу. Рядом со скелетами людей были погребены малахитовые и каменные бусы, украшения из кости и скипетр.

Хагани Алмамедов сообщил, что образцы скелетов, найденные в гробнице, будут проанализированы в лаборатории турецкого университета Хаджатепе. Исследования позволят определить генетические связи погребенных, наследственные и бактериологические заболевания этих людей и их пищевой рацион. Проводимые исследования ДНК представляют особую значимость с точки зрения изучения этнокультурных изменений, происходивших на территории Карабаха в период неолита в целом, и роли этнической или культурной миграции в формировании ранних производственных отношений на Южном Кавказе в частности. В то же время на основе этих образцов будет дана радиоуглеродная датировка памятника.