Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ В полицию Баку поступила жалоба на главу компании.

Как сообщает Report, трое человек подали жалобу в правоохранительные органы на руководителя расположенной в Насиминском районе туристической компании Just tour Закаила Абдуллаева. Двое граждан Азербайджана и один гражданин Турции утверждают, что глава компании совершил в отношении них мошенничество.

Отмечается, что им нанесен ущерб на общую сумму приблизительно 40 тыс. манатов.