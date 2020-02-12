В полиции Баку прокомментировали задержание предпринимательницы

Главное управление полиции города Баку (ГУПГБ) прокомментировало информацию о задержании за мошенничество учредителя и гендиректора компании "Mak Marin LTD" Матанат Сулейманзаде.

В ответ на запрос Report начальник пресс-службы ГУПГБ, майор полиции Эльшад Гаджиев заявил о проведении следственным отделом Хатаинского РУП расследований на основе поступивших от граждан обращений.

По его словам, в зависимости от результатов расследований, действиям М.Сулейманзаде будет дана правовая оценка.

Женщина пока не задержана.

Отметим, что накануне распространилась информация о задержании Матанат Сулейманзаде. Под предлогом трудоустройства гендиректор компании путем мошенничества присвоила деньги сотен людей.