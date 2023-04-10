В полицейской академии состоялось мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева

В Полицейской академии Министерства внутренних дел состоялось мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

В Полицейской академии Министерства внутренних дел (МВД) состоялось мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в МВД.

Участники мероприятия сначала почтили минутой молчания память общенационального лидера Гейдара Алиева, шехидов, отдавших свои жизни за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Был исполнен государственный гимн.

Открывая мероприятие вступительным словом, начальник полицейской академии, генерал-майор полиции Джанполад Даанов отметил роль Гейдара Алиева в истории Азербайджана и на международной арене, в том числе его беспрецедентные заслуги в построении демократического, правового государства, укреплении страны, повышении благосостояния народа, его вкладе в мировую политику.

На мероприятии был показан фильм о жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева.