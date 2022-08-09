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В поисках пропавшего на горе Бабадаг задействованы полиция и беспилотники

В поисках пропавшего на горе Бабадаг задействованы полиция и беспилотники Продолжаются поиски пропавшего без вести 6 августа Мамедова Мубариза Алиага оглу, который, как утверждается, погиб на горе Бабадаг на территории Исмаиллинского района.
Происшествия
9 августа 2022 г. 15:43
В поисках пропавшего на горе Бабадаг задействованы полиция и беспилотники

Продолжаются поиски пропавшего без вести 6 августа Мамедова Мубариза Алиага оглу, который, как утверждается, погиб на горе Бабадаг на территории Исмаиллинского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

В настоящее время поисково-спасательные бригады Службы спасения особого риска и Северо-Западного регионального центра МЧС продолжают поиски в неблагоприятных погодных условиях, на заледеневших участках и труднодоступных местах с использованием дрессированных собак, специального альпинистского снаряжения и средств, а также в сопровождении беспилотника.

К поискам привлечены сотрудники Министерства внутренних дел.

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Версия на азербайджанском языке Babadağda həlak olduğu bildirilən şəxsin axtarışlarına polis və dronlar cəlb edilib

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