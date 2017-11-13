В подмосковном Наро-Фоминске неизвестный оставил Porsche c трупом азербайджанца у больницы - ВИДЕО

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ В подмосковном Наро-Фоминске был убит азербайджанец. Скончавшимся мужчиной оказался 36-летний житель Калужской области Х. Нариманов.

Как сообщает Report со ссылкой на РЕН ТВ, 13 ноября водитель Porsche приехал к больнице и выбросил тело мужчины с ножевыми ранениями, а затем скрылся с места инцидента. Сначала рассматривалась версия, что мужчина скончался в результате ДТП, но медики обнаружили на теле ножевые ранения.

В настоящее время следователи осуществляют следственные мероприятия по установлению данных водителя и возможных лиц, причастных к преступлению.

"В дежурную часть поступило сообщение из медучреждения, что к ним доставлен мужчина 81 года рождения с колото-резанными ранами. По данному факту проводится проверка", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.