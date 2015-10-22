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    В Подмосковье задержан гражданин Азербайджана, подозреваемый в разбойном нападении на соотечественника

    В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В подмосковном Домодедово задержан 34-летний гражданин Азербайджана, подозреваемый в разбойном нападении на соотечественника. 

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службы МВД России. 

    По информации пресс-службы, задержанный подозревается в нападении на местного предпринимателя - гражданина Азербайджана, совершенном в конце сентября. Тогда злоумышленники, напав на предпринимателя, нанесли ему несколько ударов ножом, выстрелили в ногу из травматического пистолета, после чего завладели денежными средствами потерпевшего в размере 250 тыс. рублей.

    В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

    Проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание остальных членов группы, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.

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