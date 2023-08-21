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Найдено тело утонувшего в Пиршагы

Найдено тело утонувшего в Пиршагы На пляже в Пиршагы утонул один человек.
Происшествия
21 августа 2023 г. 14:52
Найдено тело утонувшего в Пиршагы

Тело утонувшего на пляже в Пиршагы человека было найдено.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Тело было найдено и извлечено из воды водолазно-поисковой группой Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах.

14:18

На пляже в Пиршагы утонул один человек.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Было отмечено, что на горячую линию "112" ведомства поступила информация об утоплении одного человека в море близ поселка Пиршагы Сабунчинского района Баку.

По вызову к поискам была привлечена водолазно-поисковая группа Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

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