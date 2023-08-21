Найдено тело утонувшего в Пиршагы

Тело утонувшего на пляже в Пиршагы человека было найдено.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.
Тело было найдено и извлечено из воды водолазно-поисковой группой Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах.
14:18
На пляже в Пиршагы утонул один человек.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Было отмечено, что на горячую линию "112" ведомства поступила информация об утоплении одного человека в море близ поселка Пиршагы Сабунчинского района Баку.
По вызову к поискам была привлечена водолазно-поисковая группа Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС.