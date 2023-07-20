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В Пираллахы и Сиязане задержаны браконьеры-рыболовы

В Пираллахы и Сиязане задержаны браконьеры-рыболовы В ходе очередных контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности, задержаны браконьеры-рыболовы, занимавшиеся незаконной ловлей рыбы в акватории Каспийского моря на территории Пираллахинского и Сиязанско
Происшествия
20 июля 2023 г. 17:30
В Пираллахы и Сиязане задержаны браконьеры-рыболовы

В ходе очередных контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности, задержаны браконьеры-рыболовы, занимавшиеся незаконной ловлей рыбы в акватории Каспийского моря на территории Пираллахинского и Сиязанского районов.

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

По словам представителя службы Халига Мирзаева, в ходе разбирательства было установлено, что незаконной ловлей рыбы занимались жители Пираллахинского района Джафар Аскеров, Захид Набиев и житель Сиязанского района Хаял Бабаев, у них изъяты запрещенные рыболовные средства.

По фактам в отношении правонарушителей составлен протокол, приняты законные меры.

По словам Х.Мирзаева, в ходе контрольных мероприятий в Пираллахинском, Хачмазском, Сиязанском районах из Каспийского моря изъяты 16 синтетических сетей общей длиной 1190 метров.

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Версия на азербайджанском языке Pirallahı və Siyəzəndə qanunsuz balıq ovlayan şəxslər saxlanılıb

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