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    В Петербурге задержаны шестеро азербайджанцев

    Все задержанные работают таксистами

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Шестеро граждан Азербайджана задержаны в Санкт-Петербурге.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области провели обыски и задержали шестерых граждан Азербайджана. 

    По предварительным данным, мероприятия проходили по уголовному делу, возбужденному около месяца назад в Следственном управлении Центрального района по статье "разбой".

    Выяснилось, что все задержанные работают таксистами.

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