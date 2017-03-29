В Петербурге задержаны шестеро азербайджанцев

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Шестеро граждан Азербайджана задержаны в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области провели обыски и задержали шестерых граждан Азербайджана.

По предварительным данным, мероприятия проходили по уголовному делу, возбужденному около месяца назад в Следственном управлении Центрального района по статье "разбой".

Выяснилось, что все задержанные работают таксистами.