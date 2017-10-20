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    В Петербурге задержали азербайджанцев, подозреваемых в ограблении ювелирного магазина

    Четырех злоумышленников из группы задержали накануне днем, двое из них - граждане Азербайджана© Fotolia / FrameAngel

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Правоохранители Петербурга задержали двух граждан Азербайджана, подозреваемых в ограблении ювелирного магазина, передает Report со ссылкой на "Экономика сегодня".

    По предварительным данным, нелегально проживающие в Петербурге граждане Азербайджана входили в состав группы лиц, которую подозревают в разбойных действиях. 

    Четверо подозреваемых из группы задержали накануне днем, двое из них - азербайджанцы.

    Их подозревают в совершении нападения на ювелирный магазин "585 Gold", где они угрожали пистолетами продавцам и разбили витрины, украв два паллета с ювелирными изделиями. Также задержан водитель, который ждал сообщников на улице.

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