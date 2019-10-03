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В Петербурге таксист обстрелял пассажира-азербайджанца и выбросил его из машины

В Петербурге таксист обстрелял пассажира-азербайджанца

В Санкт-Петербурге таксист нанес огнестрельные ранения пассажиру и выбросил его из машины.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, во время поездки вечером 2 октября между водителем такси и его пассажиром - 24-летним гражданином Азербайджана возник конфликт. 

Таксист четыре раза выстрелил в пассажира и выбросил его из своего Hyundai Solaris.

Скорая оказала пострадавшему помощь у дома 75/2 по проспекту Науки. Медики зафиксировали у мужчины огнестрельные ранения ног.

Полицейские изъяли на месте происшествия четыре гильзы. Они выяснили, что машина принадлежит 37-летнему жителю района Купчино. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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