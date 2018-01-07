В Петербурге скончался похищенный и избитый азербайджанец

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В Петербурге скончался в больнице похищенный у ТЦ «Монпасье» и избитый группой неизвестных лиц 29-летний мужчина.

Как передает Report, погибший был гражданином Азербайджана.

Инцидент случился вечером 4 января на глазах свидетелей. У здания торгового центра несколько злоумышленников похитили мужчину. Его вначале избили, а затем за ноги притащили к зеленому Hyundai и запихнули в багажник. На следующий день жестоко избитого парня обнаружили на одной из дорог во Всеволожском районе Ленобласти.

Мужчину успели госпитализировать в медучреждение. Врачи диагностировали у потерпевшего ряд тяжелых травм и переохлаждение. Ночью 6 января пострадавший скончался.

Выяснилось, что 29-летний молодой человек прибыл в Петербург в середине декабря на заработки из Азербайджана. В связи со случившимся заведено уголовное дело по статье "Похищение человека".