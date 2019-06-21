На петербургском пляже произошла массовая драка, арестованы два гражданина Азербайджана

Семь человек были доставлены для разбирательств в отдел полиции после сообщения о групповой драке на пляже Верхнего Суздальского озера в Санкт-Петербурге.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Местные СМИ отмечают, что правоохранительные органы задержали на месте инцидента и доставили в отделение четырех граждан Узбекистана, двух граждан Азербайджана и одного ранее судимого за разбой гражданина России. В отношении всех указанных лиц составлены протоколы за мелкое хулиганство.

С места происшествия с ушибами и ссадинами лица госпитализирован гражданин Узбекистана.

В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства и причины инцидента, решается также вопрос о возбуждении уголовного дела.