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    ​В Петербурге застрелили азербайджанца

    Его застрелили в ночь на 12 февраля

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Следственный комитет Невского района Петербурга возбудил уголовное дело по убийству 53-летнего выходца из Азербайджана.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, его застрелили в ночь на 12 февраля.

    Около полуночи жильцы дома 14/1 по улице Подвойского услышали серию выстрелов. Привлеченные шумом, они увидели лежащего рядом с домом мужчину. Как выяснила полиция, это гражданин Азербайджана. Он погиб до прибытия скорой помощи от пулевого ранения в сердце. Простреленной также оказалась щека.

    Преступник забрал орудие с собой и скрылся на автомобиле, марку и цвет которого никто разглядеть не успел. Видеонаблюдения на Подвойского в этом квартале нет.

    Отмечается, погибший в декабре 2015 года освободился из мест заключения.

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