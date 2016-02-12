​В Петербурге застрелили азербайджанца

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Следственный комитет Невского района Петербурга возбудил уголовное дело по убийству 53-летнего выходца из Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, его застрелили в ночь на 12 февраля.

Около полуночи жильцы дома 14/1 по улице Подвойского услышали серию выстрелов. Привлеченные шумом, они увидели лежащего рядом с домом мужчину. Как выяснила полиция, это гражданин Азербайджана. Он погиб до прибытия скорой помощи от пулевого ранения в сердце. Простреленной также оказалась щека.

Преступник забрал орудие с собой и скрылся на автомобиле, марку и цвет которого никто разглядеть не успел. Видеонаблюдения на Подвойского в этом квартале нет.

Отмечается, погибший в декабре 2015 года освободился из мест заключения.