В Петербурге задержан организатор убийства азербайджанского криминального авторитета

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали организатора убийства известного в определенных кругах азербайджанского криминального авторитета Джабира Гасанова. Как сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ, 31 мая он был заключен под стражу и допрошен. Исполнитель убийства также установлен и объявлен в международный розыск.

Их имена пока не называются.

По данным сотрудников полиции, организатор предоставил исполнителю автомобиль ВАЗ, а также продал огнестрельное оружие за 150 тыс. рублей и предоставил два сотовых телефона.

Убийца настиг жертву на Ленинском проспекте, сделал несколько выстрелов, после чего скрылся с мета преступления. Заплатив 250 тыс. долларов знакомому водителю, исполнитель был доставлен в Минский аэропорт, а оттуда вылетел в Баку.

Напомним, 28 апреля известный криминальный авторитет гражданин Азербайджана Джабир Гасанов 1975 г.р. был убит прямо на улице в Санкт-Петербурге.

По данным СМИ, убитый Д. Гасанов был из приближенных "вора в законе" Надира Салифова ("Гули"), и как предполагается, мог быть причастен к убийству в августе 2016 года в Стамбуле "вора в законе" Ровшана Джаниева ("Ровшан Ленкоранский").