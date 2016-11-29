В Петербурге начнется суд над подростками, обвиняемыми в убийстве гражданина Азербайджана

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ 30 ноября в одном из судов Санкт-Петербурга начнется слушание дела о преступной группировке, подозреваемой в совершении более трех десятков преступлений, в том числе убийстве гражданина Азербайджана. Как сообщает Report со ссылкой на Питер-ТВ, на скамье подсудимых окажутся сразу 19 человек, которые, по версии следствия, принадлежали к одной преступной группировке.

По версии следствия, группировка, главой и создателем которой следствие называет петербуржца Джамаля Колесникова, совершила более трех десятков преступлений. Среди них, в частности, было убийство гражданина Азербайджана на почве межнациональной вражды, несколько избиений, разбойные нападения, грабежи, поджог церкви и др.

Свои преступления группировка, в которой большинство составляли подростки, совершала с 2012 по 2014 год. Расследование уголовного дела затянулось на два с половиной года, материалы уголовного дела составляют 91 объемистый том.