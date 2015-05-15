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    ​В Петербурге азербайджанец зарезал гражданина Шри-Ланки

    Мужчина погиб от ножевого ранения

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ В Петербурге уроженец Азербайджана подозревается в убийстве гражданина Шри-Ланки.

    Как передает Report со ссылкой на "БалтИнфо", тело 33-летнего иностранца было обнаружено накануне в доме 8/2 по Шлиссельбургскому шоссе.

    Мужчина погиб от ножевого ранения. По подозрению в убийстве был задержан 49-летний уроженец Азербайджана. Он признался, что во время распития алкоголя с гражданином Шри-Ланки между ними возникла ссора. В результате азербайджанец зарезал собутыльника.

    Уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ "Убийство".

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