​В Петербурге азербайджанец зарезал гражданина Шри-Ланки

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ В Петербурге уроженец Азербайджана подозревается в убийстве гражданина Шри-Ланки.

Как передает Report со ссылкой на "БалтИнфо", тело 33-летнего иностранца было обнаружено накануне в доме 8/2 по Шлиссельбургскому шоссе.

Мужчина погиб от ножевого ранения. По подозрению в убийстве был задержан 49-летний уроженец Азербайджана. Он признался, что во время распития алкоголя с гражданином Шри-Ланки между ними возникла ссора. В результате азербайджанец зарезал собутыльника.

Уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ "Убийство".