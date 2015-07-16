В Петербурге задержаны азербайджанцы, подозреваемые в ограблении соотечественников

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ В Санкт-Петербурге задержаны уроженцы Азербайджана, подозреваемые в нападении на соотечественников и краже у них 2 млн. рублей (порядка 35 300 долларов США).

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, информацию об этом распространил Следственный комитет России по региону.

Согласно информации, инцидент произошел на складе овощебазы на Софийской улице. "В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий задержан Мубариз Мамедов, который подозревается в том, что в один из дней в период октября – ноября 2008 года совместно с Новрузом Мамедовым, Эльвином Ахмедовым и другими неустановленными лицами на складе Софийской овощной базы совершил разбойное нападение на уроженцев Азербайджана, в ходе которого были похищены 2 млн. рублей, принадлежащих их земляку", - сообщили в ведомстве.

В информации также говорится, что кроме того, дело о разбое, которое возбудили по этому поводу, планируют объединить с производством в отношении Э.Ахмедова и Н.Мамедова, которых подозревают в вымогательстве 1 миллиона рублей у другого соотечественника.