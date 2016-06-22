В Петербурге арестован подозреваемый в убийстве гражданина Азербайджана

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение об аресте уроженца Азербайджана, подозреваемого в убийстве своего соотечественника на Софийской овощебазе, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В отношении Эмиля Гусейнова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с 20 июня 2016 г. сроком на два месяца", - говорится в сообщении суда.

Уголовное дело в отношении Эмиля Эльчин оглы Гусейнова передано в первое управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

Накануне российские СМИ сообщили о массовой драке на Софийской овощебазе в Петербурге, в которой якобы участвовали не менее 100 человек. Позднее в полиции опровергли эту информацию. По версии правоохранителей, между двумя людьми произошел конфликт со стрельбой, в результате один из них скончался от огнестрельного ранения.