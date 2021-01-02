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В первый день Нового года задержаны 9 зараженных коронавирусом больных

В первый день Нового года задержаны 9 зараженных коронавирусом больных В Азербайджане продолжаются активные меры по контролю за больными коронавирусом
Происшествия
2 января 2021 г. 10:25
В первый день Нового года задержаны 9 зараженных коронавирусом больных
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В связи с особым карантинным режимом, введенным в целях предотвращения массового распространения инфекции COVID-19 в Азербайджане, продолжаются активные меры по контролю за больными коронавирусом.

Как сообщает Report, сотрудники органов внутренних дел 1 января на территории республики выявили и задержали в общественных местах 9 активных больных коронавирусом. 8 из них находятся в доме, где проживают, 1 человек с более тяжелым состоянием здоровья госпитализирован.

В отношении 4 человек возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса АР. В настоящее время расследование продолжается.

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