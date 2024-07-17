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В первом полугодии этого года завершено предварительное расследование 111 уголовных дел о коррупции

В первом полугодии этого года завершено предварительное расследование 111 уголовных дел о коррупции В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре за шесть месяцев 2024 года завершено предварительное расследование 111 уголовных дел в отношении 150 лиц.
Происшествия
17 июля 2024 г. 15:34
В первом полугодии этого года завершено предварительное расследование 111 уголовных дел о коррупции

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре за шесть месяцев 2024 года завершено предварительное расследование 111 уголовных дел в отношении 150 лиц.

Как сообщает Report, об этом говорилось на оперативном совещании в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, посвященном первому полугодию этого года.

Отмечено, что в рамках этого 93 уголовных дела в отношении 122 лиц были направлены в суды для рассмотрения:

"По абсолютному большинству уголовных дел, направленных в суды, вынесены обвинительные приговоры, остальные в настоящее время находятся на судебном рассмотрении".

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Версия на азербайджанском языке Bu ilin altı ayında korrupsiya ilə bağlı 111 cinayət işinin ibtidai istintaqı tamamlanıb

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