В первом полугодии этого года завершено предварительное расследование 111 уголовных дел о коррупции

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре за шесть месяцев 2024 года завершено предварительное расследование 111 уголовных дел в отношении 150 лиц.

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре за шесть месяцев 2024 года завершено предварительное расследование 111 уголовных дел в отношении 150 лиц.

Как сообщает Report, об этом говорилось на оперативном совещании в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, посвященном первому полугодию этого года.

Отмечено, что в рамках этого 93 уголовных дела в отношении 122 лиц были направлены в суды для рассмотрения:

"По абсолютному большинству уголовных дел, направленных в суды, вынесены обвинительные приговоры, остальные в настоящее время находятся на судебном рассмотрении".