В период с 2015 по 2021 год в мире было убито более 3 млн человек

В период с 2015 по 2021 год в мире было убито более 3 млн человек

В период с 2015 по 2021 год в мире было убито 3 миллиона 100 тысяч человек.

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