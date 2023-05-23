В период с 2015 по 2021 год в мире было убито более 3 млн человек

В период с 2015 по 2021 год в мире было убито 3 миллиона 100 тысяч человек.
Как передает Report, об этом заявил Исполнительный директор отделения ООН по контролю над наркотиками и предотвращению преступности Гада Фатхи Исмаил Вали.
По его словам, почти каждый третий сидит в тюрьме без приговора суда и это показывает на наличие проблем в сфере правосудия.
"Торговля наркотиками, различные организованные преступные группировки и коррупция лишили страны миллиардов долларов. Согласно имеющимся данным, число вынужденных переселенцев, спасавшихся от войн и конфликтов в мире, впервые в прошлом году превысило 100 миллионов человек", - добавил представитель ООН.