О нас

В период оккупации армяне нанесли вред экологии Азербайджана на сумму более 16 млрд манатов

В период оккупации армяне нанесли вред экологии Азербайджана на сумму более 16 млрд манатов В период оккупации армяне нанесли вред экологии Азербайджана на сумму более 16 млрд манатов.
Происшествия
6 октября 2022 г. 12:20
В период оккупации армяне нанесли вред экологии Азербайджана на сумму более 16 млрд манатов

В период оккупации армяне нанесли вред экологии Азербайджана на сумму более 16 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом старший помощник генерального прокурора по особым поручениям Ильгар Сафаров сказал на совместном брифинге Генеральной прокуратуры и Министерства иностранных дел о преступлениях, совершенных против Азербайджана вооруженными силами Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями с 1988 года по настоящее время.

"По результатам предварительного расследования установлено, что сумма материального ущерба в результате незаконной эксплуатации природных объектов Республикой Армения и ее должностными лицами на территориях, которые длительное время находились под армянской оккупацией, в том числе на территории Кяльбаджарского, Джебраильского, Тертерского, Агдамского, Шушинского, Физулинского, Ходжавендского и Лачинского районов, составляет около 16 200 059 474,80 манатов", - подчеркнул Сафаров.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ermənilər işğal dövründə Azərbaycana 16 milyard manatdan çox ekoloji ziyan vurub 

Самое важное

Спецназ ВМС Азербайджана и Турции проводит совместные учения
ФотоСпецназ ВМС Азербайджана и Турции проводит совместные учения
6 октября 2022 г. 10:51
В Национальном градостроительном форуме в Агдаме принимают участие более 130 представителей из 44 стран
В Национальном градостроительном форуме в Агдаме принимают участие более 130 представителей из 44 стран
5 октября 2022 г. 12:58
Прошло два года со дня второго ракетного удара ВС Армении по населенным пунктам Азербайджана
Прошло два года со дня второго ракетного удара ВС Армении по населенным пунктам Азербайджана
5 октября 2022 г. 00:03
В городе Агдам заложен фундамент жилого квартала для бывших вынужденных переселенцев
ФотоВ городе Агдам заложен фундамент жилого квартала для бывших вынужденных переселенцев
4 октября 2022 г. 21:19
В Агдаме открыт памятник Хуршидбану Натаван
ФотоВ Агдаме открыт памятник Хуршидбану Натаван
4 октября 2022 г. 21:08
Тофик Зульфугаров: Сегодня Армения усилила пропаганду на основе фейковых видео
Тофик Зульфугаров: Сегодня Армения усилила пропаганду на основе фейковых видео
4 октября 2022 г. 16:04
Президент Азербайджана: Уверен, что в нашу страну приедет больше туристов
Президент Азербайджана: Уверен, что в нашу страну приедет больше туристов
4 октября 2022 г. 13:17
В Азербайджане 102 студентам присуждена президентская стипендия
В Азербайджане 102 студентам присуждена президентская стипендия
3 октября 2022 г. 13:11
Президент Сербии: Без участия Ильхама Алиева нам было бы нелегко надеяться на диверсификацию поставок газа и электроэнергии
Президент Сербии: Без участия Ильхама Алиева нам было бы нелегко надеяться на диверсификацию поставок газа и электроэнергии
1 октября 2022 г. 20:51
Ильхам Алиев принял участие в официальном обеде для глав государств и правительств в Софии
Ильхам Алиев принял участие в официальном обеде для глав государств и правительств в Софии
1 октября 2022 г. 15:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi