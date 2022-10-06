В период оккупации армяне нанесли вред экологии Азербайджана на сумму более 16 млрд манатов

В период оккупации армяне нанесли вред экологии Азербайджана на сумму более 16 млрд манатов.

В период оккупации армяне нанесли вред экологии Азербайджана на сумму более 16 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом старший помощник генерального прокурора по особым поручениям Ильгар Сафаров сказал на совместном брифинге Генеральной прокуратуры и Министерства иностранных дел о преступлениях, совершенных против Азербайджана вооруженными силами Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями с 1988 года по настоящее время.

"По результатам предварительного расследования установлено, что сумма материального ущерба в результате незаконной эксплуатации природных объектов Республикой Армения и ее должностными лицами на территориях, которые длительное время находились под армянской оккупацией, в том числе на территории Кяльбаджарского, Джебраильского, Тертерского, Агдамского, Шушинского, Физулинского, Ходжавендского и Лачинского районов, составляет около 16 200 059 474,80 манатов", - подчеркнул Сафаров.