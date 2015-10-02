 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Турции в перестрелке между лицами, занимающимися незаконной переправкой мигрантов, ранен азербайджанец

    Полиция изъяла у подозреваемых два пистолета

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Во время перестрелки, происшедшей в районе Айваджик турецкой провинции Чанаккала между проводниками, занимающимися незаконной переправкой мигрантов в Европу, погиб 1, ранены 3 человека, один из которых азербайджанец. 

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, инцидент произошел в селе Бехрамкале указанного района. Прибывшие на место происшествия полицейские заявили, что погибший являлся гражданином Турции, а раненые - граждане Афганистана, Мьянмы и Азербайджана.

    Все пострадавшие госпитализированы.

    Задержаны 6 человек, подозреваемых в причастности к вооруженному противостоянию. Полицейские изъяли у подозреваемых два пистолета.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi