​В Турции в перестрелке между лицами, занимающимися незаконной переправкой мигрантов, ранен азербайджанец

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Во время перестрелки, происшедшей в районе Айваджик турецкой провинции Чанаккала между проводниками, занимающимися незаконной переправкой мигрантов в Европу, погиб 1, ранены 3 человека, один из которых азербайджанец.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, инцидент произошел в селе Бехрамкале указанного района. Прибывшие на место происшествия полицейские заявили, что погибший являлся гражданином Турции, а раненые - граждане Афганистана, Мьянмы и Азербайджана.

Все пострадавшие госпитализированы.

Задержаны 6 человек, подозреваемых в причастности к вооруженному противостоянию. Полицейские изъяли у подозреваемых два пистолета.