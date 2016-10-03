В Пензе к различным тюремным срокам приговорены трое братьев, уроженцев Азербайджана

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Пензенский суд России приговорил троих родных братьев Халиловых, уроженцев Азербайджана, к различным тюремным срокам.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, братьям вменялись четыре эпизода вымогательства имущества граждан, два мошенничества, грабеж, умышленное уничтожение и повреждение имущества, два факта самоуправства и заведомо ложный донос. Преступления совершались в отношении соотечественников.

Слушание по данному уголовному делу длилось более двух месяцев, в качестве свидетелей допрошены около 50 человек, десять потерпевших, исследованы доказательства, представленные в 23 томах уголовного дела.

Вину в совершении преступлений по предъявленному обвинению подсудимые не признали. Однако суд счел достаточными доказательства совершения одиннадцати преступлений и назначил наказание двум братьям в виде пяти лет лишения свободы, третьему – шести лет в исправительной колонии общего режима с наложением на каждого штрафа.

Приговор может быть обжалован.