В Азербайджане в пассажирских автобусах установят цифровые тахографы

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ "В большинстве западных стран в пассажирских автобусах устанавливаются цифровые тахографы, позволяющие контролировать скорость транспортного средства. На повестке стоит вопрос установки подобных тахографов и в Азербайджане".

Как сообщает Report, об этом заявил в своем выступлении на сегодняшнем пленарном заседании парламента замначальника Главного государственного управления дорожной полиции министерства внутренних дел (МВД), полковник полиции Рамиз Гусейнов.

По его словам, с министерством транспорта уже проделана соответствующая организационная работа: "В пассажирских автобусах планируется установка цифровых тахографов. Контролировать процесс будут как министерство транспорта, так и МВД. Вопрос должен решиться в ближайшее время".