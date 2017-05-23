В парке в Астаре обнаружено тело мужчины

Астара. 23 мая. REPORT.AZ/ В Астаринском районе обнаружено тело мужчины.

Как сообщает южное бюро Report, тело жителя Астары Фейруза Алескер оглу Мамедова 1955 г.р. обнаружили в парке на территории города.

На теле не было признаков насилия.

Тело мужчины отправили на обследование в Лянкяранский районный отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии минздрава.

По предварительным данным, он умер от употребления алкоголя.

Факт расследуется Астаринской районной прокуратурой.