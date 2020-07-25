В парке "Сахиль" арестован вооруженный человек

Сотрудники отдела уголовного розыска Управления полиции Сабаильского района провели оперативные мероприятия по обнаружению и изъятию незаконного огнестрельного оружия и боеприпасов.

Сотрудники отдела уголовного розыска Управления полиции Сабаильского района провели оперативные мероприятия по обнаружению и изъятию незаконного огнестрельного оружия и боеприпасов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД республики.

Так, в управление поступила оперативная информация о том, что некий Эльшад перемещается по парку "Сахиль" с огнестрельным оружием. В результате проведенных безотлагательных мер был задержан ранее судимый житель Сабунчинского района Эльшад Алиев.

При обыске у него были обнаружены и изъяты револьвер системы “Наган” и 7 патронов к нему. В ходе обыска в доме Э.Алиева в Наримановском районе были обнаружены и изъяты 1 граната, зажигатель и взрывчатое вещество.

Как выяснилось, эти боеприпасы остались от отца Э.Алиева, скончавшегося в 2007 году. По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении Эльшада Алиева избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца. Следственные мероприятия продолжаются.