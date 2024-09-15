В Париже у геммолога украли сумку с бриллиантами стоимостью более €1 млн

В Париже специалист по драгоценным камням подвергся нападению неизвестного, который украл у него сумку с ювелирными изделиями и бриллиантами стоимостью более одного млн евро.
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Согласно информации, ограбление произошло в I округе Парижа, когда 29-летний геммолог выходил из своего офиса на площади Марше-Сент-Оноре.
Отмечается, что злоумышленник, прятавшийся среди мусорных баков, напал на него во внутреннем дворе здания, вырвал у него из рук сумку с драгоценностями и скрылся.
По данным телеканала, стоимость похищенных драгоценностей, которые геммолог планировал отвезти на выставку в Гонконг, оценивается в 1,185 млн евро. Прокуратура Парижа поручила бригаде судебной полиции по борьбе с бандитизмом провести расследование обстоятельств произошедшего.