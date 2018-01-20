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    В Париже почтили память представителей Азербайджанской Демократической Республики - ФОТО

    © Report

    Париж. 20 января. REPORT.AZ/ Наши соотечественники в Париже по случаю 28-ой годовщины трагедии 20 января посетили могилы представителей Азербайджанской Демократической Республики.

    Как сообщает западноевропейское бюро Report, посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев, постоянный представитель при ЮНЕСКО Анар Керимов, представители Азербайджанской диаспоры и другие лица возложили цветы к могилам Алимардан бека Топчубашева, Джейхун-бей Гаджибейли и членов его семьи, Акберага Шейхульисламова, Надира Асадуллаева и других представителей Азербайджанской Демократической Республики.

    Посетители побывали на кладбищах в Сен-Клу, Бобиньи и Монпарнас.

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