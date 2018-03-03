В Париже армянское лобби попыталось помешать проведению мероприятия в связи с геноцидом в Ходжалы - ФОТО

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Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В Парижской церкви Нотр-Дам-де-Блан-Манто состоялся памятный концерт в связи с 26 годовщиной Ходжалинского геноцида. Мероприятие состоялось при организационной поддержке посольства Азербайджана во Франции.

Как передает Западноевропейское бюро Report, армянское лобби пыталось помешать проведению мероприятия, однако им это не удалось.

На территорию с целью безопасности были привлечены две полицейские машины и около 15 стражей правопорядка.

Чтобы сорвать мероприятие армянские провокаторы хотели озвучить свою музыку, но в этом им помешала полиция.

Что касается мероприятия, на концерте прозвучали произведения гениальных личностей Азербайджана и Западной классической музыки в исполнении оркестра Гелиос под руководством Эйуба Гулиева.