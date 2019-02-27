В Париже армяне ворвались в церковь, где проходило мероприятие в связи с Ходжалинским геноцидом - ФОТО

Париж. 27 февраля. REPORT.AZ/ В Париже армяне совершили попытку сорвать мероприятие, посвященное памяти жертв Ходжалинского геноцида.

Как сообщает западное бюро Report, за десять минут до начала мероприятия в церкви Сент-Эсташ, организованного посольством Азербайджана во Франции и постоянным представительством Азербайджана в ЮНЕСКО, в храм ворвалась группа армян.

Нарушители выкрикивали провокационные лозунги, пытались ломать стулья, оскорбляли участников мероприятия, требуя их ухода. Однако пришедшие на мероприятие отказались покидать церковь.

Французская полиция, вызванная на место происшествия, вывела из церкви 20 армянских провокаторов.

Мероприятие было начато и продолжено в условиях высокой безопасности.