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В озере обнаружено тело пропавшего в Гёйгеле мужчины

В озере обнаружено тело пропавшего в Гёйгеле мужчины Тело пропавшего без вести было обнаружено в озере.
Происшествия
17 июля 2023 г. 17:26
В озере обнаружено тело пропавшего в Гёйгеле мужчины

Тело пропавшего без вести было обнаружено в озере.

Об этом западному бюро Report сообщил главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) капитан полиции Ашгин Гасымов.

Было отмечено, что 17 июля в отдел полиции Кельбаджарского района поступила информация о пропаже на территории Гёйгельского района жителя села Чайговушан Имамаддина Гумбатова 1978 г.р.

В результате совместных поисковых мероприятий сотрудников полиции Кельбаджарского и Гёйгельского районов Тело И.Гумбатова было обнаружено в одном из озер на территории Гейгельского района.

На место происшествия были привлечены сотрудники прокуратуры.

По предварительной версии, покойный покончил жизнь самоубийством.

Расследование по данному факту продолжается.

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