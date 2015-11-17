В оздоровительном комплексе в Баку совершена кража - ФОТО

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В одном из оздоровительных комплексов Баку совершена кража.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил официальный сайт министерства внутренних дел.

Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 41-го отделения полиции Сабаильского районного отделения полиции, была задержана жительница Агдамского района, ранее судимая Севгилада Гулиева, укравшая деньги из служебных комнат сотрудниц комплекса Ханым Насировой и Алисы Джафаровой, а также из сумки Гюльнары Ахундовой.

Расследование по факту продолжается.