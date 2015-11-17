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    В оздоровительном комплексе в Баку совершена кража - ФОТО

    Задержана ранее судимая Севгилада Гулиева

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В одном из оздоровительных комплексов Баку совершена кража. 

    Как сообщает Report, информацию об этом распространил официальный сайт министерства внутренних дел.

    Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 41-го отделения полиции Сабаильского районного отделения полиции, была задержана жительница Агдамского района, ранее судимая Севгилада Гулиева, укравшая деньги из служебных комнат сотрудниц комплекса Ханым Насировой и Алисы Джафаровой, а также из сумки Гюльнары Ахундовой. 

    Расследование по факту продолжается. 

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